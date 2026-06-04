Da ieri e fino al 15 settembre, in Emilia-Romagna è in vigore un’ordinanza anti-caldo che vieta ai lavoratori di svolgere attività tra le 12.30 e le 16, ore in cui il rischio di ondate di calore elevate è massimo. La misura coinvolge anche i rider, che devono sospendere le consegne durante queste fasce orarie. La restrizione può essere revocata anticipatamente se le condizioni climatiche cambiano.

Stop al lavoro dalle 12.30 alle 16, quando il rischio caldo è alto. Da ieri e fino al 15 settembre salvo revoca anticipata, in Emilia-Romagna è in vigore l’ ordinanza anti-caldo firmata dal presidente Michele de Pascale. Il provvedimento tutela chi opera all’aperto nelle ore di maggiore esposizione e riguarda agricoltura, florovivaismo, edilizia, piazzali della logistica, lavorati nelle cave e rider impegnati nelle consegne merci con mezzi a pedalata, anche assistita. La misura non blocca le attività tutti i giorni. Lo stop scatta solo nelle giornate e nelle aree in cui la mappa Worklimate segnala rischio alto per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa alle 12. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ordinanza anti caldo. Si fermano anche i rider

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ordinanza anti caldo e stop al lavoro: gli orari e chi si ferma in Emilia-Romagna. “Tutele anche per i rider”In Emilia-Romagna, è entrata in vigore un’ordinanza che stabilisce l’interruzione del lavoro durante le ore più calde, con particolare attenzione ai...

Caldo estremo, stop al lavoro dalle 12,30 alle 16: l'ordinanza regionale vale anche per i riderUn'ordinanza regionale in Emilia-Romagna vieta il lavoro all'aperto dalle 12,30 alle 16 a causa di temperature estreme.

Temi più discussi: Piano Anti Caldo 2026, firmata l'ordinanza per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori del Lazio; Caldo estremo e lavoro rovente, ecco le ordinanze ma non per tutti; Pronta l’ordinanza caldo, è in anticipo di un mese: quando entra i vigore; L’ordinanza anti-caldo sarà anticipata: ecco quando arriva.

Fillea Cgil Calabria, 'emanare linee di indirizzo e ordinanza anti-caldo'. Appello del sindacato al presidente Occhiuto: Superare la logica dell'emergenza #ANSA x.com

Ordinanza anti caldo e stop al lavoro: gli orari e chi si ferma in Emilia-Romagna. Tutele anche per i riderPausa pomeridiana nei cantieri edili e per fattorini nelle ore più afose: la misura rimane in vigore fino al 15 settembre. Il Governatore De Pascale: Accogliamo gli appelli dei sindacati e rafforziam ... msn.com

Ordinanza anti-caldo, la Regione alla Cgil: Sui tempi per tutelare i lavoratori nei cantieri decide la giunta. Il nodo del rumoreL'assessore Giovanni Paglia replica alle critiche del sindacato: Vogliamo tutelare lavoratori e lavoratrici quanto loro. I costruttori dell'Ance: Subito deroghe comunali sul rumore nelle prime ore ... corrieredibologna.corriere.it

Viaggio nella Napoli dell’ordinanza anti-bevande reddit