La Cassazione ha deciso di riaprire il processo di Irene Pivetti riguardante il caso Ferrari, annullando con rinvio la condanna a quattro anni di carcere. La decisione riguarda la sentenza emessa in primo grado e il procedimento è ora da rifare davanti a una corte d’appello. La Corte Suprema ha motivato la sua scelta con l’esigenza di un nuovo esame delle prove e delle procedure adottate nel procedimento precedente. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento penale in corso.

La Cassazione riapre il caso giudiziario di Irene Pivetti. I giudici della seconda sezione penale hanno annullato con rinvio la sentenza con cui l'ex presidente della Camera era stata condannata a quattro anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio, in relazione alla vicenda delle Ferrari vendute in Cina, disponendo un nuovo processo davanti alla Corte d'Appello di Milano. La decisione è arrivata dopo l'udienza di ieri. Il sostituto procuratore generale aveva chiesto la conferma della condanna, ma la Suprema Corte ha accolto il ricorso della difesa. «Sono molto contenta. La Corte non poteva fare diversamente». 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Milano.corriere.it - Milano, Irene Pivetti e il caso delle Ferrari: processo d'appello da rifare, la Cassazione boccia la condanna a 4 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Irene Pivetti, la Cassazione annulla la condanna: nuovo processo d’appello per il caso delle FerrariLa Cassazione ha annullato con rinvio la condanna di quattro anni a Irene Pivetti per evasione fiscale e riciclaggio.

Irene Pivetti, la Cassazione annulla la condanna: nuovo processo d’appello a MilanoLa Cassazione ha annullato con rinvio la condanna a quattro anni per Irene Pivetti, inflitta per evasione fiscale e autoriciclaggio.

Temi più discussi: Veronica Pivetti: Ho perso mia mamma, era la mia più grande alleata. Ci penso tutti i giorni; Irene Pivetti, Cassazione accoglie ricorso: annullata con rinvio condanna a 4 anni; Irene Pivetti, Cassazione accoglie ricorso: annullata con rinvio condanna a 4 anni; Irene Pivetti, Cassazione accoglie ricorso: annullata con rinvio condanna a 4 anni.

Ci sarà un processo di appello bis a Milano per Irene Pivetti. L’ex presidente della Camera che era stata condannata a 4 anni per evasione fiscale e riciclaggio, riguardanti una presunta finta compravendita di tre Ferrari Granturismo nel 2016. La Cassazione h x.com

Milano, Irene Pivetti e il caso delle Ferrari: processo d'appello da rifare, la Cassazione boccia la condanna a 4 anniI giudici della seconda sezione penale hanno annullato con rinvio la sentenza con cui l'ex presidente della Camera è stata condannata per evasione fiscale e autoriciclaggio: Denunciate molte irregola ... milano.corriere.it

Irene Pivetti segna un punto: da rifare il processo per la compravendita delle FerrariLa Cassazione ha stabilito un appello bis a Milano per la vicenda in cui l’ex presidente della Camera, accusata di evasione fiscale e riciclaggio, era stata condannata a 4 anni ... msn.com

Federico Quaranta aggredito a Milano: Ho rischiato grosso, è andata bene reddit