Milano incendio nel deposito BRT in Bovisa fiamme partite da un container custodito all' interno di un capannone - VIDEO
Un incendio è divampato all’interno di un deposito BRT in via Don Giovanni Minzoni a Milano. Le fiamme sono partite da un container all’interno di un capannone e hanno interessato circa 8.000 metri quadrati. Una colonna di fumo nero si è alzata dall’area e si è vista a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali feriti o danni specifici.
Secondo quanto riferito, l’incendio ha interessato un’area di circa 8mila metri quadrati. Dal deposito si è alzata una densa colonna di fumo nero, visibile anche a chilometri di distanza Un vasto incendio è scoppiato all’interno di un capannone BRT a Milano, in via Don Giovanni Minzoni 10, ne. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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