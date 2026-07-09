Milano incendio nel deposito BRT in Bovisa fiamme partite da un container custodito all' interno di un capannone - VIDEO

Notizia in breve

Un incendio è divampato all’interno di un deposito BRT in via Don Giovanni Minzoni a Milano. Le fiamme sono partite da un container all’interno di un capannone e hanno interessato circa 8.000 metri quadrati. Una colonna di fumo nero si è alzata dall’area e si è vista a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali feriti o danni specifici.