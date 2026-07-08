Mamma mia sta cadendo tutto Maxi incendio alla Brt brucia il deposito Bovisa 2 | scoppiano 15 container
Un incendio di grandi proporzioni si è sviluppato nel deposito Bovisa 2 di una società di consegne a Milano. Le fiamme hanno coinvolto 15 container, generando una colonna di fumo nero che si è alzata improvvisamente durante la sera. Il fumo si è diffuso rapidamente, invadendo i quartieri vicini e risultando visibile da diverse zone della città e da alcuni comuni limitrofi. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.
Milano, 8 luglio 2026 – Fiamme estese e complicatissime da domare. Una colonna di fumo nera che si alza all’improvviso all’ora di cena e invade rapidamente i quartieri vicini, così imponente da essere visibile da tutte le zone della città e pure da alcuni Comuni dell’hinterland. Una serie continua di esplosioni, che prosegue fino a sera. Un incendio scoppiato a Milano, in via don Giovanni Minzoni, in un capannone di un corriere. Milano, 8 luglio 2026. ANSAPAOLO SALMOIRAGO. Il maxi incendio Incendio deposito Bartolini, Vigili del Fuoco sul posto, Milano, 8 Luglio 2026 AnsaAndrea Fasani Il maxi incendio divampa qualche minuto prima delle... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Maxi incendio nel deposito Brt alla Bovisa: in fiamme 8 mila metri quadrati, il Comune invita a chiudere le finestreUn incendio ha interessato il deposito di un corriere espresso in via Don Giovanni Minzoni, nel quartiere Bovisa di Milano, intorno alle 19.
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