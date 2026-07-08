Mamma mia sta cadendo tutto Maxi incendio alla Brt brucia il deposito Bovisa 2 | scoppiano 15 container

Notizia in breve

Un incendio di grandi proporzioni si è sviluppato nel deposito Bovisa 2 di una società di consegne a Milano. Le fiamme hanno coinvolto 15 container, generando una colonna di fumo nero che si è alzata improvvisamente durante la sera. Il fumo si è diffuso rapidamente, invadendo i quartieri vicini e risultando visibile da diverse zone della città e da alcuni comuni limitrofi. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.