Un incendio ha interessato il deposito di un corriere espresso in via Don Giovanni Minzoni, nel quartiere Bovisa di Milano, intorno alle 19. Le fiamme hanno coinvolto circa 8 mila metri quadrati di area. Le autorità hanno invitato i residenti a chiudere le finestre per motivi di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un vasto incendio è divampato all’interno del deposito Brt di via Don Giovanni Minzoni, nel quartiere Bovisa di Milano. Le fiamme, scoppiate intorno alle 19.30, hanno rapidamente coinvolto un’ampia porzione della struttura, interessando circa 8 mila metri quadrati di superficie e numerosi container collegati alle rampe di carico. Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco del comando di Milano, supportate da rinforzi arrivati anche dal comando provinciale di Monza. L’incendio – come è possibile vedere dalle immagini riprese dall’alto – risulta ancora esteso e i soccorritori sono impegnati sia nel contenimento dei numerosi focolai sia nel tentativo di impedire che il rogo raggiunga gli altri rimorchi e i mezzi parcheggiati nell’area logistica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Maxi incendio nel deposito Brt alla Bovisa: in fiamme 8 mila metri quadrati, il Comune invita a chiudere le finestre

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Milano, incendio in un capannone in zona Bovisa: colonna di fumo nero

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