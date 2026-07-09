La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per incendio doloso dopo il rogo nel deposito di Bartolini a Milano Bovisa. L’incendio si è verificato meno di 24 ore fa e ha causato ingenti danni all’edificio. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare eventuali responsabili, senza aver ancora individuato soggetti o elementi precisi. La procura ha disposto accertamenti tecnici e analisi delle scene dell’incendio.

A meno di 24 ore dal maxi incendio del deposito di Bartolini a Milano, la Procura di Milan o ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti. L’inchiesta sarà coordinata dal procuratore Marcello Viola e dal pm della Dda Paolo Storari. L’ipotesi di reato è stata formulata in via precauzionale proprio per accertare, ed eventualmente escludere, che si sia trattato di un attentato o di un sabotaggio. Secondo le prime informazioni, l’incendio sarebbe partito da un pacco caricato su un camion diretto a Torino. Dal pacco, dopo essere stato caricato nel container, si è prima sprigionato del fumo e poi le fiamme. Il capo magazziniere aveva raccontato di aver visto “una vampata dopo la caduta di un pacco”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta per incendio doloso per il rogo nel deposito di Bartolini a Milano Bovisa. Indaga la Dda

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