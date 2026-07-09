Un incendio è divampato ieri nel deposito della Bartolini in via Don Minzoni, zona Bovisa, a Milano. La Procura ha aperto un fascicolo per incendio doloso contro ignoti. Le fiamme hanno interessato i capannoni causando danni ingenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. La polizia sta indagando per chiarire le cause dell’incendio. Nessuna persona è rimasta ferita.

Milano, 9 luglio 2026 – La Procura della Repubblica di Milano ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per far luce sul maxi rogo al deposito milanese della Bartolini in zona Bovisa che si è scatenato ieri, mercoledì 8 luglio, all’interno dei capannoni di via Don Minzoni. L'inchiesta sarà coordinata dal procuratore Marcello Viola e dal pm della Dda milanese Paolo Storari. L'ipotesi di reato è stata formulata in via precauzionale proprio per accertare, ed eventualmente escludere, che si sia trattato di un attentato o di un sabotaggio. Secondo le prime informazioni che trovano ulteriori conferme, l'incendio sarebbe partito da un pacco caricato su un camion diretto a Torino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Il maxi rogo al deposito della Bartolini: la Direzione distrettuale antimafia di Milano indaga per incendio doloso

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