Milano incendio deposito Bartolini | aperta un’inchiesta

Nella notte è stato spento l’incendio che ieri sera ha interessato un deposito logistico di Bartolini in via Don Giovanni Minzoni, nel quartiere Bovisa a Milano. Le autorità hanno aperto un’inchiesta per accertare le cause dell’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. Non sono stati segnalati feriti. La polizia sta svolgendo le indagini per chiarire le circostanze dell’incendio.

È stato domato nella notte il vasto incendio divampato ieri sera nel deposito logistico diBartoliniin via Don Giovanni Minzoni, nel quartiere Bovisa di Milano. Le fiamme hanno interessato un’area di circa8mila metri quadrati, impegnando senza sosta decine di vigili del fuoco nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. L’intervento delle squadreha evitato che il rogo si propagasse alle strutture vicine e alla palazzina degli uffici, rimasta fortunatamente illesa. Fondamentale anche il supporto delpersonale antincendiodell’azienda, che ha collaborato con i soccorritori durante le fasi più critiche dell’emergenza. Grazie al lavoro coordinato dei soccorritori è stato inoltre possibile mettere in salvo30 rimorchipresenti all’interno del polo logistico, evitando ulteriori danni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Enorme incendio in un deposito Bartolini di Milano

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