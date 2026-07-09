Le fiamme sono state domate, ma due container ancora bruciano nel deposito di Milano. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera e stanno lavorando ancora per raffreddare le batterie delle biciclette elettriche presenti. La zona è stata evacuata e il rischio di esplosione rimane, mentre si attende l’avvio di un’inchiesta per chiarire le cause dell’incendio.

Il vasto incendio che ha colpito ieri sera un deposito di smistamento Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano è stato circoscritto. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte e stanno continuando ancora ora perché due container continuano a bruciare e, contenendo bici elettriche, si teme che le batterie possano causare esplosioni. Intanto la procura di Milano ha aperto un’inchiesta. Sul posto, in via don Giovanni Minzoni, sono al lavoro cinque squadre di pompieri che si alternano ad altri, senza sosta, per raffreddare i container ed evitare l’innesco delle batterie. Anche per la giornata di oggi, giovedì 9 luglio, Arpa e Ats raccomandano di tenere le finestre chiuse nelle case vicine e a non stazionare vicino al deposito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Incendio in un deposito Bartolini a Milano, circoscritte le fiamme ma pericolo esplosione per due container con bici elettriche. Aperta inchiesta

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