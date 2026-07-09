Milano incendio alla Bartolini Procura apre un’inchiesta

Da tv2000.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incendio ha distrutto un centro di smistamento di Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano. L’incendio è partito da un container e si è esteso all’intera struttura. La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta per accertare le cause dell’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non ci sono notizie di feriti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’incendio del centro di smistamento di Bartolini nel quartiere di Bovisa sarebbe partito da un container e poi allargato alla struttura. La Procura di Milano ha aperto una inchiesta. Servizio di Elena Seno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

milano incendio alla bartolini procura apre un8217inchiesta
© Tv2000.it - Milano, incendio alla Bartolini. Procura apre un’inchiesta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Milano, incendio alla Bartolini. Procura apre un'inchiesta

Video Milano, incendio alla Bartolini. Procura apre un'inchiesta

Notizie e thread social correlati

Incendio nel deposito Bartolini a Milano: la Procura apre un’inchiesta, indaga il Niat dei vigili del fuocoLa Procura ha aperto un'inchiesta sulle cause dell’incendio che ha interessato ieri il deposito di un corriere a Milano, in zona Bovisa.

Milano, incendio deposito Bartolini: aperta un’inchiestaNella notte è stato spento l’incendio che ieri sera ha interessato un deposito logistico di Bartolini in via Don Giovanni Minzoni, nel quartiere...

Temi più discussi: Milano, a fuoco capannone in zona Bovisa: rogo domato, resta allerta; Maxi incendio nel deposito Bartolini a Milano: fiamme domate, resta l'allerta; Incendio alla BRT di Milano, aperta inchiesta. Pericolo per container bici elettriche; Incendio devasta capannone della Brt: ore di super lavoro per i pompieri. Il video col drone.

milano incendio alla bartoliniIncendio alla Bartolini, il capo magazziniere: Ho provato a spegnerlo ma era impossibile, allora ho messo in salvo tuttiIl 35enne filippino Sonny Salac è stato tra i primi a intervenire per domare le fiamme: Ho sentito cadere un grosso pacco da uno scivolo trasportatore, mi sono voltato e ho visto una vampata di fiamm ... msn.com

milano incendio alla bartoliniMilano, incendio deposito Brt alla Bovisa: rogo domato, resta allerta. Finestre chiuseVasto incendio a Milano, in zona Bovisa, dove ha preso fuoco un deposito del corriere Bartolini (Brt) in via don Giovanni Minzoni. Le fiamme hanno avvolto uno dei due capannoni centrali della struttur ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web