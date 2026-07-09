Un incendio ha distrutto un centro di smistamento di Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano. L’incendio è partito da un container e si è esteso all’intera struttura. La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta per accertare le cause dell’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non ci sono notizie di feriti.

L’incendio del centro di smistamento di Bartolini nel quartiere di Bovisa sarebbe partito da un container e poi allargato alla struttura. La Procura di Milano ha aperto una inchiesta. Servizio di Elena Seno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Milano, incendio alla Bartolini. Procura apre un'inchiesta

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