Milano i rider si ribellano all’ordinanza anti caldo | Senza consegne come arriviamo a fine mese?

A Milano, i rider hanno protestato contro l’ordinanza che vieta le consegne in bicicletta durante le ore più calde, affermando di non riuscire a coprire le spese senza lavorare in quei periodi. La misura, adottata per limitare i rischi legati al caldo, ha suscitato opposizione tra chi dipende da queste consegne per il reddito quotidiano. La protesta si è concentrata sulla difficoltà di mantenere le entrate senza operare nelle fasce orarie interdette.

A Milano, l’ordinanza che impone la sospensione delle consegne in bici nelle ore più calde della giornata ha incontrato la resistenza proprio di chi vorrebbe tutelare: i rider. Le nuove regole approvate dalla giunta di Beppe Sala sono entrate in vigore ieri, mercoledì 8 luglio, quando nel capoluogo lombardo il termometro ha toccato i 38 gradi. Una temperatura ben sopra le medie stagionali e, soprattutto, pericolosa per chi è costretto a lavorare sotto il sole tutto il giorno. Cosa prevede l’ordinanza. L’ordinanza del Comune di Milano impone la sospensione automatica delle consegne in bici, oppure il rallentamento dell’algoritmo che assegna gli ordini ai ciclofattorini, nelle ore più calde della giornata, ossia dalle 12. 🔗 Leggi su Open.online

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