A Milano, l’ordinanza vieta ai rider di consegnare tra le 12.30 e le 16 a causa del caldo record. La misura è stata adottata per limitare i rischi legati alle alte temperature. La città ha registrato temperature massime di oltre 40 gradi, rendendo pericoloso lavorare durante quelle ore. I servizi di consegna devono rispettare il divieto, che resterà in vigore fino a nuova comunicazione. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sulle sanzioni in caso di infrazione.

Milano, 7 luglio 2026 – Milano nella morsa del caldo rovente e continuato che ormai non è più una novità e – in un certo senso – neppure una “anomali” ma una condizione con cui dover fare i conti in maniera stabile. Per tutelare una fascia di lavatori fortemente esposta al problema delle temperature cocenti, cioè i ciclo-fattorini che percorrono la città ogni giorno per consegnare cibo e prodotti, Palazzo Marino ha pubblicato un’ordinanza sindacale. Le regole stabilite dall’ordinanza. La misura – fanno sapere dal Comune di Milano - ha efficacia da oggi, martedì 7 luglio al 23 settembre e rafforza, estendendola alla categoria dei l avoratori delle piattaforme digitali di consegna, l'ordinanza regionale del 9 giugno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Caldo record a Milano, ordinanza per i rider: “No consegne tra le 12.30 e le 16”

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