Milano corpo in decomposizione di una donna trovato in una strada isolata
All’alba di giovedì, il corpo di una donna di 54 anni è stato rinvenuto in una strada isolata di una zona industriale di Cinisello Balsamo, nel Milanese. La donna era in stato di decomposizione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. La scena si trovava in un’area poco frequentata, senza altri dettagli sulla causa del decesso.
Il corpo di una donna di 54 anni è stato trovato all'alba di giovedì in una strada isolata in una zona industriale di Cinisello Balsamo, nel Milanese. Il cadavere, già in parziale stato di decomposizione, si trovava nei pressi di un capanno non lontano dalla griglieria di una catena, a ridosso di uno svincolo, in via padre Ronchi. I soccorritori del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul caso indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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