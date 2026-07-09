milano corpo in decomposizione di una donna trovato in una strada isolata

Notizia in breve

All’alba di giovedì, il corpo di una donna di 54 anni è stato rinvenuto in una strada isolata di una zona industriale di Cinisello Balsamo, nel Milanese. La donna era in stato di decomposizione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. La scena si trovava in un’area poco frequentata, senza altri dettagli sulla causa del decesso.