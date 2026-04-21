Nella serata di ieri, in un’abitazione in fase di ristrutturazione a San Castrese, frazione di Sessa Aurunca nel Casertano, è stato trovato un corpo in avanzato stato di decomposizione. La polizia ha identificato la vittima come un giovane di 20 anni scomparso da alcune settimane. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per stabilire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità.

Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto nella serata di ieri in un’abitazione in corso di ristrutturazione a San Castrese, frazione di Sessa Aurunca, nel Casertano. Il ritrovamento I resti sono stati trovati in un locale interrato dell’edificio. Appartiene a Vincenzo Iannitti, 20 anni, di cui si erano perse le tracce lo scorso 18 marzo. Indagini in corso Un sospettato è stato condotto in caserma per essere ascoltato dal pubblico ministero. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Sessa Aurunca e coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Disposta l’autopsia I resti del giovane sono stati trasferiti all’ istituto di medicina legale di Caserta, dove sarà eseguito l’esame autoptico per chiarire le cause della morte e confermare l’identità.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trovato un corpo in decomposizione in una casa nel Casertano: è del 20enne scomparso Vincenzo Iannitti

Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto dentro un ripostiglio

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