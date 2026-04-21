Trovato un corpo in decomposizione in una casa nel Casertano | potrebbe essere il 20enne scomparso

Nella serata di ieri, un corpo in stato avanzato di decomposizione è stato scoperto all’interno di un’abitazione in fase di ristrutturazione situata a San Castrese, frazione di Sessa Aurunca, nel Casertano. La scoperta ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che stanno indagando sull’identità della persona e sulle circostanze del decesso. La casa è stata sottoposta a sequestra, mentre i rilievi sono in corso.

Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto nella serata di ieri in un’abitazione in corso di ristrutturazione a San Castrese, frazione di Sessa Aurunca, nel Casertano. Il ritrovamento I resti sono stati trovati in un locale interrato dell’edificio. Secondo le prime ipotesi, potrebbero appartenere a Vincenzo Iannitti, 20 anni, di cui si erano perse le tracce lo scorso 18 marzo. Indagini in corso Un sospettato è stato condotto in caserma per essere ascoltato dal pubblico ministero. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Sessa Aurunca e coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Disposta l’autopsia I resti del giovane sono stati trasferiti all’ istituto di medicina legale di Caserta, dove sarà eseguito l’esame autoptico per chiarire le cause della morte e confermare l’identità.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trovato un corpo in decomposizione in una casa nel Casertano: potrebbe essere il 20enne scomparso Notizie correlate Trovato corpo sotto la neve in Val di Funes: potrebbe essere lo studente cinese scomparso sulle DolomitiIl ritrovamento avvenuto nelle ultime ore tra le vette della Val di Funes segna un punto di svolta drammatico e solenne in una vicenda che teneva... Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese e trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una busta, un sospettato in casermaÈ stato ritrovato privo di vita Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Identificato il corpo trovato nel Po un mese fa; Trovato un corpo al largo delle coste galluresi: è di uno dei pescatori dispersi a Santa Maria Navarrese; Ossa umane nel giardino di una villa: il macabro dubbio sull'imprenditore sparito nel nulla; Naufragio a Santa Maria Navarrese: trovato un corpo al largo della costa. Ventenne scomparso nel Casertano trovato morto, un sospettato in casermaUn corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto ieri sera in un locale interrato di un'abitazione in corso di ristrutturazione di San Castrese, frazione di Sessa Aurunca (Caserta). (ANS ... ansa.it Trovato il corpo di Vincenzo Iannitti, il 20enne scomparso nel Casertano da un meseÈ stato trovato senza vita Vincenzo Iannitti, 20enne di Sessa Aurunca (Caserta) la cui scomparsa era stata denunciata lo scorso 18 marzo. Il corpo è stato trovato dai Carabinieri del comando ... rainews.it Scomparso da un mese, il 20enne Vincenzo Iannitti trovato morto dentro un ripostiglio. La scoperta in provincia di Caserta - facebook.com facebook Gabriel Trovato - Sec Capacitacion y Cultura (@jovenencuentro) on X x.com