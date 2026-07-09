milano con tales 2026 le immagini scientifiche diventano arte in metropolitana

A Milano, le immagini scientifiche sono state mostrate in metropolitana attraverso l'iniziativa Tales 2026, trasformando le rappresentazioni di cellule, strutture molecolari e tessuti biologici in opere visive. A Roma, il 9 luglio, è stata evidenziata questa trasformazione, con immagini che riproducono dettagli osservati al microscopio, includendo colori, geometrie e texture di materiali biologici. L'evento ha messo in mostra come la scienza possa essere presentata anche come forma d'arte visiva.

Roma, 9 lug. (Adnkronos Salute) - La scienza come diventa arte. Ha i colori di una cellula osservata al microscopio, la geometria di una struttura molecolare, la texture di un tessuto biologico immortalato durante un esperimento. Immagini che ritraggono il lavoro di migliaia di ricercatori, che nei laboratori cercano risposte e nuove soluzioni per la salute della popolazione. Così Tales - The Art of Life Sciences porta la ricerca fuori dalle mura del laboratorio, negli spazi urbani, verso la comunità, rendendola più visibile, accessibile e vicina. Il progetto trasformerà le immagini scientifiche, frutto del lavoro di giovani ricercatori, in una mostra d'arte, disponibile dal 21 al 27 settembre sui totem digitali di 6 stazioni della metropolitana di Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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