Milano 19enne denuncia le borseggiatrici in metropolitana | picchiato con la cintura

Da tgcom24.mediaset.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 19 anni ha denunciato di essere stato aggredito da una borseggiatrice in metropolitana. Secondo la sua testimonianza, è stato colpito con una cintura durante un tentativo di furto. L’episodio è avvenuto mentre cercava di impedire il furto di alcune borse. La polizia ha avviato indagini e ha recuperato le borse sottratte. Nessun altro dettaglio sulle condizioni del giovane o sull’identità dell’autrice dell’aggressione.

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"Attenzioni, borseggiatrici": a questo grido un 19enne è stato ferito da una borseggiatrice in metropolitana. “Mi ha colpito con una cinghiata in testa dopo che ho sventato il furto in banchina”. Lo denuncia proprio il volontario del Comitato sicurezza per Milano in stazione Centrale, finito all’ospedale con 7 giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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borseggiatori della metropolitana di Milano

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