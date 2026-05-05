Durante la Met Gala 2026, molte star hanno scelto di indossare costumi che richiamano sculture e maschere futuristiche. Alcuni partecipanti hanno trasformato il volto con maschere di plastica e materiali innovativi, mentre altri hanno optato per abiti che sembrano sculture di fibra di vetro o altri materiali rigidi. La serata ha visto una serie di creazioni che uniscono moda e arte, con look che sfidano le convenzioni estetiche tradizionali.

? Cosa scoprirai Chi ha trasformato il proprio volto in una maschera futuristica?. Come hanno reso il corpo umano una scultura di fibra di vetro?. Perché Beyoncé ha scelto di mostrare lo scheletro con i cristalli?. Cosa accadrà alla moda se l'abito diventerà un oggetto museale?.? In Breve Katy Perry indossa maschera Stella McCartney, Heidi Klum richiama la Vergine Vestale di Monti.. Kylie Jenner sceglie Schiaparelli, Kendall Jenner indossa Zac Posen ispirato alla Nike di Samotracia.. Beyoncé presenta ricami scheletrici, Hunter Schafer indossa un modello Prada ispirato a Klimt.. Anne Hathaway cita la ceramica classica, Madonna interpreta un'opera pittorica del 1945.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Met Gala 2026: tra maschere e sculture, le star diventano opere d’arte

Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Notizie correlate

Da Beyoncé a Kendall Jenner, d aEmma Chamberlain a Anne Hathaway: i look del Met Gala 2026 sono opere d'arte.Anticipato da polemiche e minacce di boicottaggio, il Met Gala 2026 alla fine è arrivato regalandoci alcuni momenti scenografici sul red carpet.

In attesa del Met Gala: le onde da sirena di Vittoria Ceretti e gli altri beauty look delle star al party pre-MetDalle mermaid waves di Vittoria Ceretti al liscio ondulato di Georgina Rodriguez passando per le ciglia effetto ventaglio di Laura Harrier e...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Da Beyoncé e Jay Z a Rihanna e A$AP Rocky: le coppie più belle sul red carpet del Met Gala 2026; Met Gala 2026, tema, costo biglietti e orario italiano: tutto pronto a New York; Met Gala 2026, chi ci sarà e cosa c'è da sapere; Tutti i look del Met Gala 2026, le foto di tutte le celeb presenti.

Met Gala 2026, i 10 look più belli, secondo noi (e i 10 che, invece…)Ci sono stati dei veri e propri colpi di fulmine. E dei colpi e basta. Sul red carpet del Met Gala hanno sfilato vere e proprie opere d'arte, ma non solo. Ecco i migliori 10 look di questa edizione de ... vanityfair.it

Met Gala 2026: il trionfo della moda Art e lo scandalo delle bottiglie d'urina per protestare contro BezosCome da tradizione, l'evento, organizzato dalla guru della moda Anna Wintour, è avvenuto in concomitanza con l’inaugurazione della mostra annuale del Costume Institute che quest’anno s’intitola Costu ... tg.la7.it

Met Gala 2026, da Madonna a Nicole Kidman con la figlia Sunday Rose e Katy Perry: i look più folli sul red carpet - facebook.com facebook

Dalla terribile caduta alle Olimpiadi al Met Gala: Lindsey #Vonn riappare elegantissima in pubblico sul red carpet x.com