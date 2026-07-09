Un uomo di 27 anni di nazionalità algerina, senza permesso di soggiorno, è stato arrestato a Milano dopo aver sfregiato una ragazza in volto. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio nei pressi della fermata Duomo. Secondo le testimonianze, l’uomo avrebbe rivolto alla vittima frasi come “Che cosa hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano” prima di aggredirla con un gesto violento. La ragazza ha riportato ferite al volto.

“Che cos’hai da guardare?Sono uomo e sono musulmano“. Poi lo sfregio al volto. È questo il resoconto dell’ennesimo episodio diviolenza chocavvenuto questo pomeriggio aMilano, nei pressi della fermataDuomo, nel pieno centro della città. A sferrare il colpo,un 27enne di origini algerineche ha colpito in faccia una ragazza di 23 anni di origine marocchine. Al momento, la dinamica dei fatti non è ancora chiara e non si sa se tra i due si conoscessero oppure se l’uomo abbia colpitoun’ignara passante, colpevole ai suoi occhi di avergli lanciato qualche sguardo di troppo e per questo finita preda della sua furia insensata. In ogni caso, la polizia,... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Milano, 27enne irregolare algerino sfregia ragazza in volto in pieno centro: arrestato

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