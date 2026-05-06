Il Milan potrebbe perdere anche Rabiot, centrocampista francese nato nel 1995, tra i pochi calciatori attualmente in rosa. La squadra non si qualifica per la prossima edizione della Champions League, e questa situazione potrebbe portare a cambiamenti nella rosa. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo a una possibile partenza del giocatore. La società sta valutando le opzioni per il futuro della squadra.

Senza Luka Modric, infortunato, la leadership nel centrocampo del Milan di Massimiliano Allegri passa dalla testa e dai piedi di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, classe 1995, è uno dei pochi giocatori rossoneri che, anche in questi due mesi orribili della squadra, ha sempre fornito prestazioni più o meno all'altezza: suo, per giunta, il gol dell'unica vittoria rossonera (1-0 a Verona) dal 15 marzo ad oggi. Servirà il miglior Rabiot in Milan-Atalanta, partita della 36esima giornata di campionato, un match di fondamentale importanza per il Diavolo, che ha bisogno di 6 punti sui 9 disponibili per centrare l'obiettivo della qualificazione alla prossima edizione della Champions League.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, niente Champions? Anche Rabiot potrebbe salutare la compagnia: il punto

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