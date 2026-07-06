Tegola Milan c' è il verdetto sull' infortunio di Giménez in Nazionale Può cambiare tutto
Gli esami medici su Santiago Giménez hanno confermato l'infortunio riportato durante l'ottavo di finale dei Mondiali tra Messico e Inghilterra. L'attaccante del Milan si era fermato nella notte italiana dopo il grave problema subito nei minuti finali della partita. Il responso è stato reso ufficiale dopo gli approfondimenti clinici. La diagnosi potrebbe influenzare le prossime decisioni di formazione e il suo recupero.
C'è finalmente il responso definitivo e ufficiale degli esami medici approfonditi svolti da Santiago Giménez. L'attaccante del Milan si era fermato nel corso della notte italiana in seguito al brutto infortunio riportato nei minuti finali dell'ottavo di finale dei Mondiali tra il Messico e l'Inghilterra. La prima diagnosi è purtroppo confermata: si tratta di una distorsione di secondo grado alla caviglia destra del 'Bebote', la stessa identica articolazione già operata il 19 dicembre 2025 ad Amsterdam, in Olanda, attraverso un intervento in artroscopia. I tempi di recupero di Giménez: la rivelazione di Fox Sports. I dettagli emersi nelle ultime ore delineano un quadro clinico piuttosto pesante. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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