Tegola Milan c' è il verdetto sull' infortunio di Giménez in Nazionale Può cambiare tutto

Notizia in breve

Gli esami medici su Santiago Giménez hanno confermato l'infortunio riportato durante l'ottavo di finale dei Mondiali tra Messico e Inghilterra. L'attaccante del Milan si era fermato nella notte italiana dopo il grave problema subito nei minuti finali della partita. Il responso è stato reso ufficiale dopo gli approfondimenti clinici. La diagnosi potrebbe influenzare le prossime decisioni di formazione e il suo recupero.