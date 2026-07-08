La Juventus ha incontrato i rappresentanti dell'Udinese a Milano per discutere il trasferimento di Solet. Contestualmente, si è svolto un summit anche per Dibu Martinez. La società continua a monitorare il mercato in attesa di un'opportunità per acquistare un centravanti, con Carnevali che ha lasciato aperta anche la possibilità di un acquisto di Sorloth.

In attesa del momento giusto per piazzare il colpo sul fronte centravanti (Carnevali ha tenuto aperto anche la porta per Sorloth), la Juventus continua a sondare il mercato. Anche quello dei difensori come conferma l'incontro andato in scena nella mattinata di mercoledì tra i dirigenti dell'Udinese e l'ad della Vecchia Signora in centro a Milano. Al centro dei discorsi Omar Solet, difensore dei friulani e ancora nei radar di Inter e Como. Nessuna delle due ha affondato il colpo nelle scorse settimane e adesso a farci un pensiero è la stessa Juve., I bianconeri si sono informati sulle condizioni del possibile affare, legato naturalmente alla cessione di Bremer. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Juve, incontro a Milano con l'Udinese: nel mirino c'è Solet. Summit anche per Dibu Martinez

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