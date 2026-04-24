L’allenatore dell’Udinese ha dichiarato che la società intende mantenere in rosa Nicolò Zaniolo. La squadra vuole continuare a contare sul giocatore anche nella prossima stagione. La volontà del club è di prolungare il contratto di Zaniolo e di trattenere il calciatore in organico. La volontà viene comunicata ufficialmente attraverso le parole dell’allenatore. La trattativa tra il club e il giocatore è in corso.

L’Udinese vuole tenersi stretto Nicolò Zaniolo. A confermarlo è stato Gianluca Nani, intervenuto a Kiss Kiss Napoli, con parole che lasciano intuire una linea precisa del club friulano sul futuro dell’esterno arrivato in prestito dal Galatasaray. Il dirigente bianconero ha parlato di un percorso positivo, sia sul piano tecnico sia su quello della gestione quotidiana del calciatore. Il rendimento di Zaniolo ha convinto l’Udinese, che ora guarda con fiducia alla possibilità di proseguire insieme, forte anche del diritto di riscatto già in mano alla società. Questo il passaggio più significativo del suo intervento: “Non avevamo dubbi sulle sue qualità tecniche, ha fatto bene da noi e la sua volontà è quella di rimanere, quindi andremo in questa direzione.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Gianluca Nani: “L’Udinese vuole tenere Nicolò Zaniolo”

Notizie correlate

Leggi anche: Zaniolo Udinese, parla Nani: «Noi lo riscattiamo per tenerlo. La volontà sia nostra che del giocatore è di proseguire insieme»

Leggi anche: Udinese, Runjaic esce allo scoperto su Zaniolo: «Ho scelto Bayo per questo motivo, ecco come sta Nicolò»

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Udinese, il ds Nani: Riscatteremo Zaniolo per tenerlo. Non lo vogliamo vendere; Udinese, il ds Nani: Zaniolo ha fatto bene, non abbiamo intenzione di venderlo; Il ds Nani: Zaniolo resta all’Udinese. In Italia i giovani sono visti come un problema; Udinese, Nani: Zaniolo? C'è la volontà di proseguire insieme.

Gianluca Nani: L’Udinese vuole tenere Nicolò ZanioloForzAzzurri.net - Gianluca Nani: L’Udinese vuole tenere Nicolò Zaniolo L’Udinese vuole tenersi stretto Nicolò Zaniolo. A confermarlo è stato Gianluca Nani, intervenuto a ... forzazzurri.net

Zaniolo-Napoli? Ds Udinese chiude all’addio: Lo riscatteremo per tenerloGianluca Nani, Group Technical Director dell’Udinese, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto su diversi temi legati alla stagione bianconera ... tuttonapoli.net

Gian Luca #Nani, group technical director bianconero, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha ribadito la volontà dell’#Udinese di puntare su #Zaniolo in vista del futuro. #calcionews24 - facebook.com facebook