Il Milan ha annunciato ufficialmente il licenziamento dell’allenatore Rúben Amorim, sostituito da un nuovo tecnico. La decisione è stata comunicata durante una conferenza stampa a Milanello, alla presenza del nuovo allenatore. La società ha anche reso noto un mea culpa da parte del presidente, che ha riconosciuto errori passati. Contestualmente, il responsabile dell’area sportiva ha espresso critiche nei confronti della gestione precedente. La situazione all’interno del club si è quindi chiaramente evoluta.

Il clima in casa Milan è ufficialmente cambiato. Ieri, come sempre, eravamo presenti a Milanello con il nostro inviato Stefano Bressi per la prima conferenza stampa di Rúben Amorim da nuovo allenatore rossonero. Ed è stata anche l'occasione per indagare in maniera più approfondita del solito sulle strategie e le idee di Gerry Cardinale. Da quanto abbiamo raccolto, filtra la chiara ammissione della proprietà di aver vissuto l'ultima stagione come una delle tappe più difficili e negative da quando RedBird ha rilevato il Diavolo, un'esperienza definita privatamente come "da non ripetere mai più". E' da qui che nasce l'idea di un reset societario che promette di essere epocale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, mai più così: il Mea Culpa di Cardinale, la stroncatura di Furlani, i retroscena di una svolta epocale

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