Nella terza tappa del Giro d’Italia 2026, disputata tra Plovdiv e Sofia, il corridore italiano Jonathan Milan ha concluso la gara con un risultato negativo. Dopo l’arrivo, Milan ha ammesso di aver anticipato troppo la curva, commentando di non sentirsi demoralizzato. La frazione lunga 175 chilometri si è svolta in Bulgaria, con il francese Paul Magnier che si è distinto vincendo la tappa.

Niente da fare per Jonathan Milan. Il corridore italiano è stato beffato dal francese Paul Magnier in occasione della terza tappa del Giro d’Italia 2026, frazione di 175 km con partenza da Plovdiv ed arrivo nella capitale bulgara Sofia. Un secondo posto che brucia quello dell’azzurro in forza alla Lidl-Trek, il quale ha lanciato lo sprint a 250 metri dall’arrivo, facendo poi conti con la brillantezza del transalpino in forza alla Soudal Quick-Step, bravo a prendergli la scia compiendo poi una grande progressione. Una volta arrivato ai microfoni di della Rai, il nativo di Tolmezzo ha analizzato quanto successo: “ Abbiamo un po’ migliorato rispetto ai giorni scorsi, con un bel lavoro di squadra nel finale abbiamo mantenuto le posizioni e fatto quello che era previsto, ma chiaramente il risultato non era quello previsto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jonathan Milan fa mea culpa: “Ho anticipato troppo la curva, ma non mi demoralizzo”

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