Jonathan Milan fa mea culpa | Ho sbagliato il posizionamento all’ultima curva

Da oasport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jonathan Milan si è scusato per aver sbagliato il posizionamento all’ultima curva durante la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, che si è disputata su un percorso di 171 km da Fai della Paganella a Pieve di Soligo. L’atleta italiano ha concluso la gara in terza posizione, dopo aver commesso un errore nel finale.

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Niente da fare per Jonathan Milan. L’azzurro si è dovuto accontentare della terza piazza in occasione della diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, caratterizzata da un percorso lungo 171 km con partenza da Fai della Paganella ed arrivo a Pieve di Soligo. Nello specifico il velocista in forza alla Lidl-Trek ha perso nel momento decisivo la ruota di Paul Magnier (Soudal Quick Step), poi autore di una grandissimo sprint con cui è arrivato per primo al traguardo (terzo successo per lui in questa edizione della Corsa Rosa) precedendo Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious), secondo classificato. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di... 🔗 Leggi su Oasport.it

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