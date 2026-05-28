Jonathan Milan fa mea culpa | Ho sbagliato il posizionamento all’ultima curva

Notizia in breve

Jonathan Milan si è scusato per aver sbagliato il posizionamento all’ultima curva durante la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, che si è disputata su un percorso di 171 km da Fai della Paganella a Pieve di Soligo. L’atleta italiano ha concluso la gara in terza posizione, dopo aver commesso un errore nel finale.