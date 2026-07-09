Ecco il secondo colpo del Milan | Mario Gila è arrivato a Milano | PM
Mario Gila è atterrato all'aeroporto di Linate, a Milano, nel primo pomeriggio. Il difensore spagnolo è stato fotografato mentre scendeva dall'aereo senza commenti e con una valigia in mano. Si tratta del secondo acquisto ufficiale del club in questa sessione di mercato. Nel frattempo, il giocatore statunitense Pulisic resta fuori causa a causa di un infortunio.
Mario Gila è appena arrivato a Milano (aeroporto Linate Prime). Ecco l'arrivo di Gila dall'inviato di Pianeta Milan Stefano Bressi Milan, lungo stop per Pulisic. Alajbegovic: grandi novità. Arriva finalmente Gila Tegola per Pulisic: microfrattura alla gamba per l'attaccante del Milan. I tempi di recupero PM Mercato Milan Live Seguiti Karetsas e Alajbegovic. Gila stasera a Milano Milan, ecco Gila! Questa sera arriva a Milano, domani previste le visite mediche PM. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Segui gli aggiornamenti su Milan.
MILAN, DOPPIO COLPO IN ARRIVO Gila e Leão SCATENANO il mercato!
Notizie e thread social correlati
Lo scatto del Milan. C’è Gila dopo Ramos. Ecco il secondo colpoIl Milan ha completato un accordo con Mario Gila, difensore centrale, per un contratto di cinque anni con un ingaggio di circa 5 milioni di euro...
Leggi anche: Milan, ecco Gila! Questa sera arriva a Milano, domani previste le visite mediche | PM
Temi più discussi: Milan, ecco il difensore per Amorim: c'è l'intesa con la Lazio per Gila. Operazione da 30 milioni; Milan, fatta per Gila: trattativa chiusa con la Lazio; Gila-Milan: c'è il sì del centrale. Amorim, altro colpo! Ingaggio super da 4,5 milioni; Milan, intesa totale con la Lazio per Gila: affare chiuso, secondo colpo per Amorim.
Il #Milan piazza il suo secondo colpo di mercato: dopo Gonçalo #Ramos ecco Mario #Gila. E il mercato non è ancora terminato, il club rossonero farà altre operazioni in entrata. @acmilaninside #ACMilan #ACMilanInside x.com
Mario Gila si avvicina ad essere il secondo colpo del calciomercato del Milan, dopo Gonçalo Ramos. L'ex direttore sportivo Igli Tare si era già portato avanti, trovando un'intesa con l'entourage del difensore e avviando i primi contatti con la Lazio, prima che tutt facebook
Milan, ecco il colpo in difesa: accordo totale per Mario Gila. Intesa con la Lazio per circa 30 milioniSecondo Fabrizio Romano, i rossoneri hanno chiuso l’intesa con il club biancoceleste. Nuovo centrale in arrivo per Amorim ... affaritaliani.it
Lo scatto del Milan. C’è Gila dopo Ramos. Ecco il secondo colpoIl Diavolo ha messo la freccia. Accelerazione dall’aria decisiva per Mario Gila, nel mirino anche di Napoli e Atalanta. ilgiorno.it