Ecco il secondo colpo del Milan | Mario Gila è arrivato a Milano | PM

Notizia in breve

Mario Gila è atterrato all'aeroporto di Linate, a Milano, nel primo pomeriggio. Il difensore spagnolo è stato fotografato mentre scendeva dall'aereo senza commenti e con una valigia in mano. Si tratta del secondo acquisto ufficiale del club in questa sessione di mercato. Nel frattempo, il giocatore statunitense Pulisic resta fuori causa a causa di un infortunio.