Milan ecco Gila! Questa sera arriva a Milano domani previste le visite mediche | PM

Da pianetamilan.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa sera un nuovo giocatore arriva a Milano. Domani sosterrà le visite mediche. L’annuncio riguarda un attaccante, arrivato dopo l’acquisto di Ramos. La società ha comunicato ufficialmente la conclusione dell’accordo. La presentazione ufficiale è prevista nei prossimi giorni. Il calciomercato estivo si arricchisce con questo nuovo ingresso nel reparto offensivo.

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Dopo il colpo Ramos per l'attacco del Milan, i rossoneri sono pronti ad accogliere in città il secondo arrivo di questa campagna estiva di calciomercato. Come riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, questa sera il difensore Mario Gila arriverà a Milano e domani svolgerà le visite mediche di rito per poi firmare il contratto con il Milan. Lo spagnolo dovrebbe firmare un contratto fino al 2031 a circa 5 milioni di euro a stagione. Per il Milan un grande colpo: per la difesa di Ruben Amorim Gila è un giocatore molto interessante che potrebbe giocare come braccetto di destra al posto di Tomori, che potrebbe partire e magari tornare in Premier League in questa sessione di mercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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