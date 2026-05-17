Calciomercato Milan colpo in difesa dal Liverpool | costa 15 milioni ed è già stato a un passo

Da pianetamilan.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato dei trasferimenti del Milan si è acceso con l'interesse per un difensore proveniente dal Liverpool. L'operazione, valutata intorno ai 15 milioni di euro, è già stata vicina alla conclusione. Il giocatore ha un passato con esperienze in club di alto livello e potrebbe rafforzare il reparto difensivo rossonero. La trattativa si sviluppa in questi giorni, con il club milanese che monitora da vicino gli sviluppi e valuta i dettagli dell’accordo.

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Continua la stagione del Milan, anche se le voci su possibili rivoluzioni in società e in panchina non calmano un ambiente già bollente dalle contestazioni andate in scena prima e durante Milan-Atalanta 2-3. In tutto questo, si pensa anche al calciomercato, con il Milan che, a prescindere da chi sarà guidato in dirigenza e sul campo, avrà bisogno di rinforzi in ogni reparto, specialmente in difesa. Se i rossoneri vorranno schierarsi a quattro, servirà sicuramente un altro tipo di difensore e manca ancora quel profilo d'esperienza non arrivato né a luglio né a gennaio. Il sito del Daily Mail riporta in auge il nome di Joe Gomez del Liverpool per il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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