Da quando ha assunto la gestione del club, la nuova proprietà ha investito più di 400 milioni di euro nel tentativo di rafforzare la squadra. In questo periodo, il Milan ha conquistato un trofeo e ha affrontato diverse sfide sul mercato. Tuttavia, alcune promesse fatte all’inizio non sono state ancora portate a termine. La squadra continua a lavorare per migliorare le proprie prestazioni, con investimenti e aspettative ancora vive.

Mancano tre partite alla fine di una stagione che si sta chiudendo in modo deludente per il Milan. Dopo aver sognato lo Scudetto e non avere avuto supporto dal mercato invernale, la squadra di Massimiliano Allegri sta sprecando il vantaggio sulle inseguitrici nella corsa al quarto posto. I rossoneri hanno ancora il destino nelle proprie mani: Atalanta, Genoa e Cagliari le prossime sfide per il Milan, che è obbligato a vincerne due per la qualificazione in Champions League. La Roma, quinta, è tornata a meno 3. Era inevitabile che, dopo la sconfitta contro il Sassuolo, si parlasse di altre rivoluzioni, specialmente senza Champions League. Si parla già di addii, di mancati colpi in entrata e via dicendo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Furlani e l’era RedBird al Milan: 441 milioni spesi, un trofeo vinto e promesse non mantenute

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