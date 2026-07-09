Milan ecco Gila | lo spagnolo sbarcato a Linate con il sorrisone | che entusiasmo!

Da video.gazzetta.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mario Gila è arrivato questa sera all'aeroporto di Linate, pronto a unirsi al Milan. Lo spagnolo si è presentato con un sorriso e un atteggiamento positivo, visibilmente felice per il trasferimento. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali sull’accordo o sulla durata del contratto. Gila si è mostrato disponibile a parlare con i media, senza rilasciare dichiarazioni specifiche. L’arrivo è stato seguito da alcune immagini che lo ritraggono mentre si dirige verso la vettura.

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Mario Gila si appresta a diventare un nuovo difensore del Milan: questa sera lo spagnolo è arrivato entusiasta a Linate, sorridente davanti alle telecamere e visibilmente carico per la sua nuova avventura. Nella giornata di domani solito iter: visite mediche alla clinica La Madonnina e poi firma sul contratto a Casa Milan nel pomeriggio. Operazione da 30 milioni, bonus inclusi. Gila firmerà un quinquennale da 5 milioni netti. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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