Il Milan chiude per Gila | tutto fatto lo spagnolo sarà rossonero

Il Milan ha raggiunto l’accordo con la Lazio per l’acquisto di Mario Gila. Il difensore spagnolo ha deciso di trasferirsi in rossonero, accettando la proposta del club. La trattativa tra le due società si è conclusa positivamente, e Gila diventerà un nuovo membro della rosa del Milan per la prossima stagione. La firma ufficiale e l’annuncio sono attesi a breve.

Mario Gila sarà un nuovo calciatore del Milan in vista della prossima stagione con il difensore spagnolo che ha deciso di accettare la proposta rossonera con il club che ha trovato l’intesa con la Lazio. Milan, è fatta per Gila (Ansa Foto) – calciomercato.it Il club rossonero ha accontentato le richieste di Lotito portando in rossonero il centrale per una somma attorno ai 30 milioni di euro. Al calciatore va un quinquennale da circa 5 milioni di euro a stagione. Battuta la concorrenza di Atalanta e Napoli col Milan che ora proverà a portare un altro difensore alla corte di Ruben Amorim. Il Milan non vuole fermarsi qui con i rossoneri che proveranno a portare Gonçalo Inacio in rossonero in vista della prossima stagione per sistemare il reparto arretrato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Milan chiude Gila: c'è un dettaglio decisivo

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