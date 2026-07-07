Gila al Milan | è fatta! Accordo raggiunto con Lazio per lo spagnolo presto le visite

Da gazzetta.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Milan ha raggiunto un accordo con la Lazio per il trasferimento di Mario Gila. Dopo aver concluso l'acquisto di Gonçalo Ramos, il club rossonero si prepara a portare in squadra anche lo spagnolo. Previste visite mediche per Gila nelle prossime ore. L'affare rappresenta il secondo acquisto del Milan in questa sessione di mercato. Nessun dettaglio sui termini economici dell'accordo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Secondo colpo per il Milan. Dopo aver acquistato Gonçalo Ramos, oggi con la Lazio è stato raggiunto l'accordo per portare in rossonero, Mario Gila. Il difensore spagnolo si trasferirà al club rossonero a titolo definitivo per una cifra, compresi i bonus, intorno ai 30 milioni. Per il calciatore contratto quinquennale da 5 milioni a stagione. La trattativa non comprende il giovane Calvani che comunque arriverà al Milan. A breve Gila sarà a Milano per le visite mediche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

gila al milan 232 fatta accordo raggiunto con lazio per lo spagnolo presto le visite
© Gazzetta.it - Gila al Milan: è fatta! Accordo raggiunto con Lazio, per lo spagnolo presto le visite
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

GILA AL MILAN! TARE COLPO BOMBA, MORETTO CONFERMA! INTER IMPAURITA

Video GILA AL MILAN! TARE COLPO BOMBA, MORETTO CONFERMA! INTER IMPAURITA

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Milan-Gila, accordo raggiunto: lo spagnolo ad un passo dai rossoneri

Leggi anche: Gila dice sì al Milan, accordo totale con il giocatore: Cardinale prepara la prima offerta alla Lazio

Temi più discussi: Panchinaro alla Lazio, ora uomo mercato vicino al Milan: la parabola di Gila in biancoceleste; Tutti pazzi per Gila: l'offerta del Milan per il difensore della Lazio; Calciomercato Milan, colpo Mario Gila: cifre, ingaggio e retroscena della trattativa con la Lazio; Milan-Gila, la Lazio rifiuta la prima offerta rossonera: servirà un rilancio. Le news.

gila al milan èCalciomercato, news di oggi in diretta: Gila al Milan, è fatta. Juve attenta, su Kolo Muani c’è anche il Tottenham. Inter su KhalailiCalciomercato in diretta, le news di oggi 7 luglio 2026 e le trattative live di Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le squadre di Serie A ... fanpage.it

gila al milan èGila al Milan: è fatta! Accordo raggiunto con Lazio, per lo spagnolo presto le visiteAl Real Madrid la metà della cifra incassata dal club di Lotito; al giocatore cinque anni di contratto a 5 milioni netti l'anno ... gazzetta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web