Il Milan ha raggiunto un accordo con la Lazio per il trasferimento di Mario Gila. Dopo aver concluso l'acquisto di Gonçalo Ramos, il club rossonero si prepara a portare in squadra anche lo spagnolo. Previste visite mediche per Gila nelle prossime ore. L'affare rappresenta il secondo acquisto del Milan in questa sessione di mercato. Nessun dettaglio sui termini economici dell'accordo.

Secondo colpo per il Milan. Dopo aver acquistato Gonçalo Ramos, oggi con la Lazio è stato raggiunto l'accordo per portare in rossonero, Mario Gila. Il difensore spagnolo si trasferirà al club rossonero a titolo definitivo per una cifra, compresi i bonus, intorno ai 30 milioni. Per il calciatore contratto quinquennale da 5 milioni a stagione. La trattativa non comprende il giovane Calvani che comunque arriverà al Milan. A breve Gila sarà a Milano per le visite mediche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Gila al Milan: è fatta! Accordo raggiunto con Lazio, per lo spagnolo presto le visite

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GILA AL MILAN! TARE COLPO BOMBA, MORETTO CONFERMA! INTER IMPAURITA

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