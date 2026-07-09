Christian Pulisic si è infortunato durante la partita degli ottavi tra Stati Uniti e Belgio, lasciando il campo al 52’. Ha riferito di aver subito una torsione completa alla caviglia e al ginocchio nello stesso episodio. Il medico ha dichiarato che il rientro in campo non avverrà prima di un certo periodo, senza specificare quando. La squadra e i tifosi attendono aggiornamenti sui tempi di recupero.

“Ho subito una torsione completa sia alla caviglia sia al ginocchio nel corso della stessa giocata”. Così Christian Pulisic aveva commentato, nel post gara, l’infortunio che lo aveva costretto a lasciare il campo al 52’ della sfida degli ottavi di finale tra gli Stati Uniti e il Belgio, vinta per 4-1 da Lukaku e compagni. Oggi è arrivato anche il responso degli esami: microfrattura al perone della gamba destra. Per lo statunitense, dunque, non c’è solo la delusione per l’uscita di scena dal Mondiale ma anche la frustrazione di dover saltare, dopo le vacanze, la preparazione estiva con il Milan. L’infortunio, infatti, lo costringerà a stare... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Microfrattura al perone, Milan e tifosi in ansia. Quando rientrerà Pulisic? Il medico: "Non prima di..."Christian Pulisic ha subito una microfrattura al perone durante la partita degli ottavi di finale tra Stati Uniti e Belgio.

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