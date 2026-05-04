Tifosi del Milan in ansia per Pulisic il Manchester United vuole riportarlo in Inghilterra

I tifosi del Milan sono preoccupati per le voci che riguardano Christian Pulisic, che potrebbe lasciare il club. Il Manchester United ha manifestato interesse per il calciatore e punta a riportarlo in Premier League nella prossima stagione. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali, ma le trattative sembrano avanzate e il futuro del giocatore è al centro di molte speculazioni.

Christian Pulisic è finito nel mirino del Manchester United in vista della prossima stagione con lo statunitense che piace alla formazione inglese, desiderosa di riportare il calciatore in Premier League. Milan, futuro in dubbio per Pulisic (Ansa Foto) – calciomercato.it Dopo l’esperienza con la maglia del Chelsea, vissuta tra il 2019 e il 2023, l’attaccante americano potrebbe tornare in Premier League durante la prossima estate nel caso in cui i Red Devils dovessero riuscire ad accontentare le richieste economiche del Milan che si aggirano attorno ai 60 milioni di euro. Nei giorni scorsi si era parlato di un interesse da parte del Manchester United per Leao, valutando uno scambio con Zirkzee che non sembra più rientrare nei piani della società britannica.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Tifosi del Milan in ansia per Pulisic, il Manchester United vuole riportarlo in Inghilterra Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Milan, Pulisic sotto esame: sull’americano spunta il Manchester United ma Allegri frena Leggi anche: Mainoo e Maguire pronti per l’Inghilterra ricordano mentre Tuchel seleziona FINALMENTE un giocatore del Manchester United Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Imbarazzanti, furia tifosi Milan contro Allegri (e società) dopo ko con Sassuolo; Pressing: Trevisani: I tifosi del Milan dovevano andarsene dopo venti minuti Video; Maignan non manda la squadra sotto la curva: tensione Milan coi tifosi nel dopogara; Sassuolo-Milan, si va verso il sold out: le info sui biglietti rimasti. Trevisani: I tifosi del Milan sono stati grandiosi ieri. Al 25' sarebbero potuti andare via e invece hanno cantato per tutta la partita nonostanteIn merito ai tifosi del Milan presenti ieri al Mapei Stadium per la sfida contro il Sassuolo, Riccardo Trevisani ha spiegato ai microfoni di Pressing: Tante volte si dice che i tifosi che abbandonano ... msn.com Milan, fischi dei tifosi: aspettavano sotto la curva, ma Maignan ha fermato la squadraUna prestazione difficile da commentare quella del Milan sul campo del Sassuolo questo pomeriggio, che ha generato il ko per 0-2, perdendo anche la matematica. tuttomercatoweb.com Leao, ennesima rottura con i tifosi del Milan: fischi indirizzati al 10 anche a Reggio Emilia x.com Ravezzani non ha dubbio: i tifosi del Milan meritano di più! Critiche aperte alla pessima gestione di Cardinale e Furlani. Voi che ne pensate #MilanNews24 - facebook.com facebook