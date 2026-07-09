Ieri sera, i dirigenti del Milan e dell'Udinese si sono incontrati a Casa Milan per discutere di mercato. Durante l'incontro si è parlato di diversi giocatori, tra cui Atta, Solet, Kristensen, Zaniolo e Davis. La discussione si è protratta anche nella mattinata seguente, concentrandosi sui possibili trasferimenti e sui nomi da seguire per il mercato.

Ieri sera è andato in scena un incontro di mercato tra i dirigenti del Milan e quelli dell'Udinese direttamente a Casa Milan. Nella serata e anche nella mattinata del giorno dopo si è parlato tanto dei possibili nomi che potrebbero interessare il Milan: Atta, Solet, Kristensen, Zaniolo e Davis. Se per i due difensori un'ipotesi potrebbe essere ancora in piedi, gli altri giocatori sembrano svanire del tutto. Zaniolo viaggia verso il rinnovo, mentre Davis ha già firmato un nuovo accordo con l'Udinese. Atta, a sorpresa, è stato venduto alla Fiorentina. promowebapp I retroscena di Fabrizio Romano sul vertice tra Milan e Udinese. E allora per... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, è stato chiesto Atta? Romano svela il vero motivo dell'incontro con l'Udinese

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