Il Milan sta affrontando una riunione con l'Udinese, con particolare attenzione al giocatore Atta. Si discute anche della possibile cessione di Ricci, che potrebbe lasciare il club. La giornata è dedicata a seguire le trattative sul mercato rossonero, con aggiornamenti in tempo reale.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, mercoledì 8 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzato l'arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro più bonus, il Diavolo si è messo alla ricerca di difensori. È chiusa la trattativa con la Lazio per Mario Gila: 27,5 milioni di euro più bonus per il centrale spagnolo classe 2000. Ufficialità attesa a breve giro di posta, il giocatore sarà già disponibile per il raduno di lunedì 13 luglio. Sarà contento Rúben Amorim, che, oggi pomeriggio, alle ore 15:00, si presenterà in conferenza stampa a ' Casa Milan '. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Mercato Milan Live | Incontro con l'Udinese: occhio ad Atta. Ricci potrebbe partire

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MILAN 0-3 UDINESE : IL POST PARTITA

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