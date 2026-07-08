Il mercato del Milan ha incontrato una delegazione di dirigenti dell'Udinese. L'incontro, riferiscono Sky Sport 24 e Peppe Di Stefano, è stato confermato dai vertici delle due società. I dettagli dell'incontro non sono stati resi noti.

Come viene riportato da Sky Sport 24 e dall'inviato Peppe Di Stefano i vertici del mercato del Milan hanno incontrato una delegazione di dirigenti dell'Udinese. A Casa Milan presenti il direttore sportivo bianconero Gianluca Nani e alcuni suoi collaboratori. Non ci sono dettagli su possibili nomi anche se l'Udinese ha giocatori molto interessanti anche per il Milan: in difesa Solet e Kristensen, più volte accostati ai rossoneri. Mentre in attacco c'è Zaniolo. Atta è un centrocampista molto interessante. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, incontro di mercato con la dirigenza dell'Udinese: i dettagli

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