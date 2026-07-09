Michele Mari vince lo Strega sconfitte la polizia morale e Temptation Island
Michele Mari ha vinto lo Strega, battendo altri candidati in una selezione pubblica. La vittoria si è aggiunta a una serie di eventi che coinvolgono la polizia morale e il programma televisivo Temptation Island, entrambi soggetti di discussioni pubbliche. Durante le ultime settimane, si sono verificati episodi che hanno attirato l’attenzione dei media, tra cui un incidente a Bisceglie e altre vicende di cronaca. Le autorità indagano su alcuni di questi episodi, mentre il pubblico segue con attenzione le evoluzioni.
Bisogna pensare anche alle vittime, mica solo ai carnefici: mentre noi ci sollazzavamo con la turpe vicenda del furgone di Bisceglie, Stefano Petrocchi ha passato alcune settimane invero faticose, dovendosi barcamenare tra il bisogno di avere un premio Strega animato, e quello di non far fuggire i letterati che, di fronte all’ipotesi d’un autore processato sui giornali e punito nei voti per aver detto che qualcuna è una cessa, minacciavano di rinunciare al diritto di voto. Certo, puoi tenerti poi uno Strega in cui non votano più gli italianisti ma votano quelle che fanno i caroselli su Instagram, uno Strega da polizia morale, uno Strega... 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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