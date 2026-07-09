Michele Mari vince il Premio Strega 2026 con I convitati di pietra Al secondo posto Nucci terza Pitzorno | la classifica

Michele Mari vince il Premio Strega 2026 con I convitati di pietra (Einaudi). Al secondo posto Matteo Nucci con Platone. Una storia d’amore (Feltrinelli), con 152 voti e al terzo Bianca Pitzorno con La sonnambula (Bompiani) 84 voti. Al quarto posto Alcide Pierantozzi con Lo sbilico (Einaudi), 78 voti. Quinta Teresa Ciabatti con Donnaregina (Mondadori), 75 voti e sesta Elena Rui, con Vedove di Camus (L’Orma), 64 voti. Il totale dei voti espressi è 643, pari all’80,4 % degli aventi diritto. A presiedere il seggio Andrea Bajani, vincitore dell’edizione 2024. «Sono molto emozionato e contento». «Non sorrido quindi mi sottraggo perché ne verrebbe fuori un ghigno, un ictus poco adatto all’occasione. 🔗 Leggi su Open.online

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Michele Mari vince il Premio Strega 2026

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I convitati di pietra di #MicheleMari: scendere a patti con il futuro per non vivere @Einaudieditore @Leparoleelecose x.com

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