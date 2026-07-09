Michele Mari ha vinto il Premio Strega 2026 con 190 voti, superando le polemiche che avevano accompagnato la sua candidatura. La decisione è stata assunta dalla giuria del premio, senza influenze esterne. La cerimonia di premiazione si è svolta senza incidenti e ha confermato la vittoria dell’autore. La discussione pubblica intorno alla sua candidatura si è concentrata su questioni legate alle polemiche precedenti, senza influenzare l’esito finale.

Il super favorito Michele Mari supera le polemiche e vince, con 190 voti, il Premio Strega 2026. L'acceso dibattito seguito all’affaire pulmino non ha pesato sulla vittoria de " I convitati di pietra" (Einaudi) con cui lo scrittore, alla sua prima volta al più ambito riconoscimento letterario italiano, aveva già incassato il Premio Strega Giovani. "Non sorrido perché ne verrebbe fuori un ghigno, un ictus poco adatto all’occasione. Ringrazio tutti i lettori che mi hanno sostenuto, tutti i lettori che non mi hanno sostenuto e che comunque ho conosciuto in questo tour piuttosto impegnativo per usare un eufemismo» ha detto lo scrittore all’annuncio della vittoria con in mano la bottiglia de Liquore Strega che ha bevuto a stento. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Michele Mari va oltre le polemiche e vince il Premio Strega 2026

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Michele Mari va oltre le polemiche e vince il Premio Strega 2026. Al secondo posto Nucci

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