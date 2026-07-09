Una donna ha chiesto se i puntini rossi su collo e schiena, che prudono, siano causati dal caldo. Un esperto ha risposto che molto probabilmente si tratta di una reazione legata alla sudorazione dovuta alle alte temperature. Non sono stati forniti dettagli su eventuali altre cause o approfondimenti medici specifici.

È normale? Sembra anche che le prudano. È colpa del caldo o potrebbe essere un’allergia? Come posso approfondire? Grazie. Buongiorno signora, è molto probabile che sia legato al caldo e alla sudorazione. Potrebbe infatti trattarsi di sudamina. Le consiglio di far visitare la bambina di persona dal suo pediatra di riferimento, che saprà inquadrare il problema e indicarle l’iter più corretto da seguire. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S.r.l., con sede legale in Via Trieste 1A – Padova (PD) e sede operativa in Via XX Settembre 7 – Monza (MB); dati di contatto: privacy@mediadatafactory. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Mia figlia si è riempita di puntini rossi su collo e schiena: è colpa del caldo?”

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