Quest’estate, l’halter top si distingue come uno dei capi più scelti, caratterizzato da un design che si annoda al collo e lascia scoperta la schiena. Questo modello, semplice nell’aspetto, si presenta come una delle scelte più pratiche e versatili per le temperature elevate. La tendenza riguarda capi minimalisti che, grazie alla loro forma, evidenziano le spalle e la schiena, senza rinunciare a un tocco di sensualità.

L’estate ha sempre avuto i suoi piccoli colpi di scena: scolli accentuati, spacchi, oblò e cut out. Nel 2026, però, la risposta più semplice arriva dall’ halter top, un capo dall’aspetto minimal ma dall’alto potenziale in fatto di sensualità. Il focus è il collo halter, che scopre le spalle, avvolge il collo e lascia la schiena protagonista, cambiando subito intenzione al look. Sulle passerelle e nello street style torna come alternativa più adulta ai più classici top estivi: sportivo, satinato, lungo, bianco, nero o argento. Pronto a tutto, tranne passare inosservato. La scollatura più chic dell’estate 2026. Il ritorno dell’halter top non è casuale. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il top più furbo dell’estate? Si annoda al collo e scopre la schiena

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