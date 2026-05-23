Ancona, 23 maggio 2026 – Alberto Rossi torna a regatare. Lo farà dal 12 al 14 giugno a Newport, negli Stati Uniti, alla 172esima Annual Regatta del New York Yacht Club. L’imprenditore, presidente e Ad di Adria Ferries e di Frittelli Maritime Group, nonché armatore e timoniere di Enfant Terrible e pluricampione del mondo, si sta preparando per l’appuntamento velico internazionale. A distanza di due anni torna a vivere l’adrenalina della competizione, insieme alla figlia Claudia, anche lei pluricampionessa di vela. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacabagno-54-franco-viserbella-chiuso-cqjkd5dz Alberto Rossi, quanto le mancavano le regate? “Ho terminato vincendo il Mondiale del 2024 col Melges 32, poi ho preso il 2025 di pausa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alberto Rossi a Newport: “Torno a regatare con mia figlia. Mi mancava quella carica”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

L’emozione di Ilary Blasi al Gf Vip: “Torno a casa mia”, con lei in studio la figlia ChanelIlary Blasi riprende possesso dello studio del Grande Fratello Vip e saluta emozionata il pubblico e la sua squadra di lavoro: “In questo posto ho...

“Mia figlia mi ha visto con gli occhiali e mi ha detto ‘sembri più intelligente’. Ho avuto delle difficoltà a scuola, non mi sono diplomato”: così Ryan GoslingSi parla già di candidatura a Miglior Attore Protagonista per i prossimi Premi Oscar.

Alberto Rossi a Newport: Torno a regatare con mia figlia. Mi mancava quella caricaL’armatore anconetano dopo la vittoria al Mondiale 2024 si era preso un anno di pausa. Sarà dal 12 giugno negli Stati Uniti alla 172esima Annual Regatta del New York Yacht Club. Proveremo una barca c ... ilrestodelcarlino.it

Mondiale Melges 32: Enfant Terrible di Alberto Rossi a Ancona conferma la leadershipAlberto Rossi, 5 volte campione del mondo di vela, guida l'Enfant Terrible-Adria Ferries nella Melges 32 World Championship, consolidando la sua leadership. Claudia Rossi, con Petite Terrible-Adria ... ilrestodelcarlino.it