Gli algoritmi dei social media guidano le ricerche degli utenti, creando un flusso continuo di consigli e promesse di risultati rapidi legati alle diete. Con l’avvicinarsi dell’estate, basta una semplice ricerca sulla prova costume per innescare una serie di suggerimenti e programmi alimentari che circolano online. Questa dinamica rende difficile distinguere tra contenuti affidabili e pratiche non verificabili, spesso senza regole chiare o controlli specifici.

di Rosetta Doronzio Gli algoritmi sono diventati i registi invisibili delle nostre scelte e, di conseguenza, orientano le nostre vite. Con l’arrivo dell’estate, basta un tentativo di ricerca per superare la sempre temuta “prova costume”, affinché il si trasformi in una sequenza infinita di consigli, diete e promesse di risultati rapidi. L’attenzione, spesso eccessiva, verso la forma fisica, non è certamente un’invenzione dei social. Ad essere cambiato è il modo in cui se ne parla e, soprattutto, chi detta le regole. I social network e, più in generale, il web non garantiscono un filtro sulla qualità dei contenuti e questo favorisce la diffusione di messaggi fuorvianti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mi chiedo quali regole rispettino i guru social delle diete: una zona franca in cui vale tutto

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