Un noto scrittore si trova a Gerusalemme e si interroga sul rispetto della libertà di espressione in relazione alla situazione di Gaza. In passato ha affrontato un processo, ricevuto minacce e subito critiche pubbliche, ma ha mantenuto la sua posizione senza rinunciare alle proprie idee. La sua coerenza è stata evidente nel tempo, anche di fronte a pressioni e attacchi. Ora si chiede se le parole contrarie siano ammesse anche in questa delicata realtà.

Erri De Luca è un uomo coerente. Lo è sempre stato. Processo, minacce, gogna mediatica: ha tenuto duro. “La TAV va sabotata”, disse. E lo ripeté. E lo scrisse. E quando lo portarono in tribunale, non chiese le attenuanti, non si scusò, non si sfilò. Chapeau. Poi arrivò il 7 ottobre 2023. Poi arrivò Gaza. Poi arrivarono ventimila morti, quarantamila morti, i bambini sotto le macerie, i medici negli ospedali bombardati, i giornalisti uccisi uno dopo l’altro con precisione chirurgica. E De Luca? Silenzio. O quasi. Il 25 maggio 2026, Erri De Luca sarà a Gerusalemme. Ospite d’onore dell’International Writers Festival, nella cornice bucolica del quartiere Mishkenot Sha’ananim. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Erri De Luca a Gerusalemme, mi chiedo: per Gaza non vale ‘la parola contraria’?

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