Una donna di 77 anni, residente in provincia di Treviso, ha chiesto di poter accedere al suicidio medicalmente assistito. Affetta da un mesotelioma pleurico dal settembre 2025, ha richiesto all’azienda sanitaria di verificare le condizioni per ottenere questa possibilità. La donna ha dichiarato di voler avere una morte dignitosa e di chiedere che venga rispettata la legge al più presto. La richiesta è stata negata.

Per Filomena Gallo, codifensore di Maria Cristina e segretaria nazionale della Luca Coscioni, e Marco Cappato, tesoriere dell'associazione «si tratta di una decisione gravissima, resa ancora più grave dal fatto che l'Azienda sanitaria non ha indicato le ragioni del diniego, non ha specificato quale dei requisiti individuati dalla Corte costituzionale sarebbe risultato mancante, non ha trasmesso la relazione del Gruppo Tecnico né il parere del Comitato Etico sui quali la decisione sarebbe fondata. Ad oggi Maria Cristina si trova nella paradossale condizione di vedersi negato l'accesso a un percorso riconosciuto dalla Corte costituzionale senza essere messa nelle condizioni di conoscere le motivazioni della decisione e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Suicidio assistito negato, Maria Cristina: «Chiedo una morte dignitosa e chiedo che mi venga garantito il rispetto della legge al più presto»

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FINE VITA, SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO NEGATO A MARIA CRISTINA | 31/05/2026

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