Al Festival of Speed di Goodwood, MG ha presentato in anteprima mondiale due concept car elettriche, la MG GO! e la Cyber. Questi prototipi anticipano futuri modelli che combinano elementi sportivi con tecnologia EV avanzata. La MG GO! si propone come concorrente nel segmento delle utilitarie elettriche, puntando a sfidare altre vetture di questa categoria. Entrambe le vetture mostrano un design innovativo e sono destinate a integrare caratteristiche sportive con soluzioni elettriche.

Al Festival of Speed di Goodwood MG presenta in anteprima mondiale due delle concept car più attese, la MG GO! e la Cyber, prototipi elettrici che anticipano i futuri modelli destinati a fondere le radici sportive del brand con la più recente tecnologia EV. La MG GO! svela le linee della futura compatta di segmento B in arrivo nel 2027 che andrà a sfidare tra le altre Renault 5, Nissan Micra, Byd Dolphin Surf, Mini Cooper E. Piccola, accattivante nelle linee, e presentata in un caldo arancio che ben si adatta alle giornate torride che accompagnano questo Goodwood Festival of Speed. La MG GO! che ha debuttato alla grande festa inglese... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MG GO! Svelata la concept che andrà a sfidare le altre utilitarie elettriche

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