Ztl d' oro a Roma | le elettriche devono pagare mille euro le altre il doppio

Da gazzetta.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, si avvicina l’entrata in vigore dell’obbligo di utilizzo del pass a pagamento per entrare nelle zone a traffico limitato. Da ora, anche i veicoli elettrici devono pagare una sanzione di mille euro per l’accesso, mentre le auto con motore tradizionale dovranno versare il doppio. La misura riguarda la cosiddetta Ztl d’oro, e l’obbligo entrerà in vigore a breve, coinvolgendo tutti i proprietari di veicoli che transitano in queste aree della città.

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Si avvicina la data dell'obbligo di accesso con pass a pagamento ora anche per i proprietari di auto elettriche abituati ad entrare nelle Ztl di Roma. Ma per le altre alimentazioni la cifra raddoppia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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