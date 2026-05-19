Utilitarie elettriche a basso costo | Stellantis produrrà e-car dal 2028 a Pomigliano

Da gazzetta.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 2028, uno stabilimento italiano sarà coinvolto nella produzione di un’auto elettrica di basso costo, destinata al segmento delle utilitarie. Il gruppo automobilistico incaricato della realizzazione è stato scelto e l’operazione riguarda l’intero processo di produzione, dall’assemblaggio alla messa in funzione. La decisione coinvolge direttamente lo stabilimento situato in Italia, che avrà un ruolo centrale nel progetto. La produzione della vettura si inserisce in una strategia più ampia del gruppo nel settore delle auto elettriche.

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La nascita di una nuova categoria di vetture utilitarie a basso costo, realizzate in Italia. “I clienti chiedono il ritorno di auto di piccole dimensioni dal design distintivo, prodotte con orgoglio in Europa, accessibili ed ecologiche”, afferma in una nota il Ceo di Stellantis, Antonio Filosa, il quale comunica ufficialmente che sarà lo stabilimento di Pomigliano d’Arco ad occuparsi della costruzione delle vetture della famiglia di e-car, destinate ad entrare nelle linee di produzione nel 2028. Per il grande pubblico l'avvio di questo progetto può essere forse l'aspetto più interessante di ciò che accadrà nei prossimi giorni.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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