Utilitarie elettriche a basso costo | Stellantis produrrà e-car dal 2028 a Pomigliano

A partire dal 2028, uno stabilimento italiano sarà coinvolto nella produzione di un’auto elettrica di basso costo, destinata al segmento delle utilitarie. Il gruppo automobilistico incaricato della realizzazione è stato scelto e l’operazione riguarda l’intero processo di produzione, dall’assemblaggio alla messa in funzione. La decisione coinvolge direttamente lo stabilimento situato in Italia, che avrà un ruolo centrale nel progetto. La produzione della vettura si inserisce in una strategia più ampia del gruppo nel settore delle auto elettriche.

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La nascita di una nuova categoria di vetture utilitarie a basso costo, realizzate in Italia. “I clienti chiedono il ritorno di auto di piccole dimensioni dal design distintivo, prodotte con orgoglio in Europa, accessibili ed ecologiche”, afferma in una nota il Ceo di Stellantis, Antonio Filosa, il quale comunica ufficialmente che sarà lo stabilimento di Pomigliano d’Arco ad occuparsi della costruzione delle vetture della famiglia di e-car, destinate ad entrare nelle linee di produzione nel 2028. Per il grande pubblico l'avvio di questo progetto può essere forse l'aspetto più interessante di ciò che accadrà nei prossimi giorni.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Utilitarie elettriche a basso costo: Stellantis produrrà e-car dal 2028 a Pomigliano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il fallimento dellauto elettrica costa a Stellantis 22 MILIARDI... Sullo stesso argomento Stellantis: a Pomigliano partirà nel 2028 la nuova E-Car elettrica? Domande chiave Come farà Stellantis a rendere l'elettrico accessibile a tutti? Quali impatti avrà il progetto E-Car sull'occupazione in Campania?... Stellantis, la nuova e-car nascerà a PomiglianoPOMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 19 MAGGIO 2026 – Stellantis ha annunciato il lancio del progetto “e-car”, una nuova auto elettrica compatta ed... La Mia Auto: tutteLa nascita di una nuova categoria di vetture utilitarie a basso costo, realizzate in Italia. I clienti chiedono il ritorno di auto di piccole dimensioni dal design distintivo, prodotte con orgoglio ... gazzetta.it Pomigliano riparte dall’elettrico: Stellantis lancia la e-car compatta a basso costo prodotta in ItaliaStellantis punta sulle utilitarie elettriche accessibili: dal 2028 a Pomigliano nascerà la nuova e-car. Investimenti, produzione in Italia e rilancio del segmento urbano a zero emissioni. Filosa: nel ... corriere.it Revisione auto 2026: controlli anche su ADAS, airbag ed auto elettriche. Nuove regole in arrivo a livello europeo per la revisione periodica delle auto. Anche per le auto elettriche ci saranno controlli specifici x.com Stellantis, accordo da 1 miliardo con Dongfeng per produrre auto elettriche Peugeot e Jeep in Cina dal 2027 ed esportarle. Mentre produttori cinesi sono interessati ad acquistare fabbriche italiane reddit